Buurt geschokt door automobilist die school binnenreed

GROOTEBROEK - Omwonenden, maar ook burgemeester Wortelboer van de gemeente Stede Broec reageren geschokt nadat een auto vanavond is ingereden op een basisschool. Op het moment van het inrijden was een afscheidsmusical van groep 8 bezig.

Iedereen is vanuit 't Palet opgevangen in de naastgelegen Praktijkschool. Daar is ook burgemeester Wortelboer naartoe gegaan. "Toen ik het hoorde ben ik gelijk deze kant op gekomen", vertelt de burgemeester aan een verslaggever van NH Nieuws. "Mijn eerste zorg was dat er geen gewonden zijn gevallen."

Jan van Berkum is bestuurder van Stichting Trigoon, een organisatie waar de school onder valt, en laat weten dat dit een enorme impact heeft op iedereen. In de zaal waren ongeveer 25 kinderen met hun ouders aanwezig tijdens een eindmusical toen in het schoolgebouw een auto naar binnenreed. "Zij waren in de gymzaal en hoorden dat er veel lawaai was. De kinderen en ouders zijn daarna via een andere uitgang de school uitgeleid."

Volgens van Berkum komen de leerlingen, ouders en docenten morgen samen. Aan hen wordt ook slachtofferhulp aangeboden.

