Auto rijdt schoolgebouw Grootebroek binnen tijdens eindmusical, bestuurder aangehouden

GROOTEBROEK - Een auto is rond 21:00 uur vanavond op het schoolgebouw van 't Palet in Grootebroek ingereden. Volgens een woordvoerder van de politie en een getuige was er vanavond een afscheidsmusical van groep 8 bezig. Er zijn geen gewonden gevallen. De bestuurder is aangehouden.

Volgens een getuige zou de bestuurder bewust het gebouw zijn ingereden. Op foto's is te zien dat de auto volledig de gang in is gereden. In de sporthal, gelegen aan de school, waren mensen aanwezig. De politie laat weten geen inschatting te kunnen maken over hoeveel mensen er in de school aanwezig waren.

Niemand raakte gewond, ook de bestuurder van de auto niet. Hij wordt vannacht vastgehouden. Volgens de woordvoerder van de politie wordt morgen meer duidelijk over waarom de auto op de school is ingereden, dan zullen ze hem verhoren.