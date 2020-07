Man die schoolgebouw in Grootebroek binnenreed had conflict met de school

GROOTEBROEK - De 55-jarige man die gisteren opzettelijk een schoolgebouw binnenreed, had een conflict had met de school. Dat meldt de politie aan NH Nieuws.

De auto reed gisteravond rond 21.00 uur de school binnen en kwam na dertig meter tot stilstand. Op dat moment was er in de school de afscheidsmusical van groep acht aan de gang.

Volgens de politie zit er een kind van de man op school, maar was die op dat moment niet aanwezig 'omdat die niet in groep acht zit.' De man was onder invloed van alcohol.

Geschokt

Ouders een leerlingen reageerden geschrokken op de daad van de man. Ze werden in een naastgelegen gebouw opgevangen en konden slachtofferhulp krijgen. Ook burgemeester Wortelboer ontfermde zich over de leerlingen en hun ouders.

De man werd vrijwel direct na het incident aangehouden en zit vast. Hij zal vandaag verhoord worden.