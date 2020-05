DEEN gaat aardappelteler Astrid helpen, kuubkist aardappelen in alle fillialen

Astrid was boos op de supermarktketen, omdat zij hoorde dat DEEN geen aardappels meer uit Nederland bestelde, terwijl haar schuur vol ligt met 120.000 kilo aardappelen. Om haar boosheid kracht bij te zetten loste zij donderdagmiddag 6.000 kilo aardappelen voor het hoofdkantoor van DEEN in Hoorn.

Francis is zelf aardappelteler en levert Beemster Valery-aardappels bij DEEN. Van haar buurman hoorde zij dat haar aardappels daar niet meer in de schappen liggen door een leveringsprobleem. "Mijn bloed begon te koken", vertelde zij eerder aan NH Nieuws. "Een leveringsprobleem? Ik heb 120.000 kilo aardappels in mijn schuur liggen en die staat op een steenworpafstand van de winkel."

Extra actie

De directie van DEEN heeft gistermiddag een constructief gesprek gehad met Francis en met Ad Baltus, van Agractie. Op het hoofkantoor werd een gezamenlijke oplossing bedacht waarbij Astrid van haar aardappelen af kan komen.

Normaal gesproken verkoopt DEEN per week ongeveer 500 kilo Beemster Valery-aardappelen. Door een extra actie, die 20 mei van start gaat, hoopt de supermarktketen meer aardappelen te verkopen en de voorraad van Astrid flink te kunnen verminderen. Zo wordt vanaf volgende week in ieder DEEN-filiaal een kuubkist geplaatst met haar aardappelen.