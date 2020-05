Doel bereikt voor aardappelteler Astrid, maar: "Beetje spijt naar DEEN toe"

BEEMSTER - Aardappelteler Astrid Francis legde gisteren een berg van 6000 kilo aardappelen neer voor het hoofdkantoor van DEEN Supermarkten in Hoorn. Ze was boos omdat de supermarkt niet haar aardappelen afneemt, maar die van buitenlandse boeren. Inmiddels hebben beide partijen een goed gesprek gehad op het hoofdkantoor van de supermarktketen.

“Ik ben vanmiddag op het hoofdkantoor geweest en we hebben een goed gesprek gehad. Ze hebben toegegeven dat er in de communicatie iets niet goed is gegaan en het zo snel mogelijk willen oplossen. Ze hebben mij een heel mooi aanbod gedaan om mijn aardappelen in alle filialen neer te zetten in een kist”, vertelt de Astrid in gesprek met NH Nieuws.

