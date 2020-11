Stadsgesprekken J.P. Coen waarschijnlijk verplaatst naar volgend jaar

HOORN - De kans is heel groot dat het niet lukt het stadsgesprek dit jaar nog te organiseren, vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen van gemeente Hoorn. De behoefte om face to face met elkaar in debat te gaan is er zeker, maar juist dat lijkt dit jaar niet mogelijk. Bovendien heeft corona ook voor de nodige vertraging gezorgd bij het organiseren van de gesprekken.

Het stadsgesprek wordt georganiseerd als antwoord vanuit de gemeente op de ophef die het standbeeld van J.P. Coen eerder dit jaar bracht. Met een stadsgesprek wil de gemeente iedereen die de behoefte voelt in gesprek te gaan over gelijkheid en discriminatie, een platform bieden. De laatste maanden is de gemeente met allerlei partijen in om tafel gegaan om de wensen over de vorm en inhoud te inventariseren.

Die gesprekken met de 'meedenkers' zijn nu afgerond, vertelt Van Leeuwen. "Alle wensen en ideeën zijn in kaart gebracht en dat gaan we nu samen verwerken tot een plan. Dit wordt eerst voorgelegd aan de raad en dan gaan we op zoek naar een uitvoerende partij die het gesprek kan organiseren." De kans dat dit rondkomt voor het einde van het jaar acht de woordvoerder klein.

Fysiek om tafel

"Door corona hebben we er als gemeente bepaalde taken bij gekregen, waardoor het erg druk is, daarbij is het moeilijker om in deze tijd efficiënt iets te organiseren." En ook al waren de voorbereidingen wel op tijd klaar, dan kon het gesprek ook niet georganiseerd worden zoals dat wenselijk zou zijn, vervolgt Van Leeuwen. Eerder sprak een deelnemer van de gesprekken al aan NH Nieuws uit de wens te hebben voor een fysiek gesprek. Uitstel kan in dit geval daarom ook winst opleveren. "Wie weet wat er volgend jaar wel weer mogelijk is", zegt de woordvoerder.

Eén gesprek is geen gesprek

Over het beeld is veel ophef ontstaan. Alle partijen een stem geven is een uitdagende taak voor de gemeente. Zij verkent dan ook de optie om niet één, maar meerdere gesprekken te organiseren, vertelt Van Leeuwen: "Het is goed mogelijk dat het niet bij één gesprek blijft."

Meerdere gesprekken met een start in de eerste maanden van volgend jaar. De gemeente zit middenin de organisatie ervan, maar vanwege corona is het nog allerminst zeker of ze door kunnen gaan. "De vorm van het gesprek is nog niet duidelijk, maar er wordt naast fysieke gesprekken ook gekeken naar de optie van digitale alternatieven, of een mengeling van fysiek en digitaal. We hopen daar snel duidelijkheid over te kunnen geven."

Raadpleging bij de burgers

De gemeente Hoorn is niet als enige druk met de gesprekken bezig, ook Rik Meester blijft zich inzetten voor een gesprek over Jan Pieterszoon Coen. Zijn doel is iedereen een stem te geven in het gesprek over Coen, door een burgerraadpleging te organiseren - dit lijkt op een referendum. Hij hoopt dat zijn initiatief als sluitstuk kan fungeren in de stadsgesprekken.

Voor de burgerraadpleging dient hij een burgerinitiatief in en moet hij 1685 handtekeningen verzamelen. Momenteel heeft hij er 1200 binnen. Deze bood de Horinees vanmiddag aan aan de gemeente Hoorn. Over twee weken zal de gemeenteraad besluiten of zij zijn initiatief in de daaropvolgende raadsvergadering zullen behandelen.