Tweede burgerinitiatief over J.P. Coen op komst: "Om er samen uit te komen"

HOORN - De 28-jarige Rik Meester is momenteel druk bezig met het verzamelen van de 1650 benodigde handtekeningen voor een referendum over het standbeeld van J.P. Coen. Hiermee wil hij de bewoners die niet aanschuiven bij het stadsgesprek een stem geven. Om zijn referendum extra dik op de agenda van de raad te zetten, dient hij op 24 november ook nog een burgerinitiatief in.

Maar dit is ook een symbolische datum: "Op 17 maart 2021 is het 400 jaar nadat Coen vaststelde dat hij de Banda-eilanden veroverd had in een rechtmatige oorlog. Zijn verovering van de Banda-eilanden leverde hem de bijnaam ‘De slachter van Banda’ op." Dit lijkt Rik een mooi, symbolisch moment voor bezinning.

In zijn burgerinitiatief vraagt Rik de gemeenteraad een referendum te organiseren op 17 maart 2021, gelijk met de landelijke verkiezingen. De hoop is dat hierdoor de opkomst groot is en het kan in de organisatiekosten schelen, denkt Meester.

Een overzichtswebsite vol wetenswaardigheden over Jan Pieterszoon Coen maakt ook deel uit van zijn plannen. Mensen halen hun informatie van internet, maar Rik merkt dat dit er ook voor kan zorgen dat ze in hun eigen 'informatiebubbel' blijven. "Een website over 'Coen' waarin columns, filmbeelden, discussie en podcasts vanuit meerdere perspectieven worden verzameld, kan daarin tegenwicht bieden." Rik hoopt dat dit kan leiden tot wederzijds begrip.

Leuren langs de deuren

Rik Meester gaat de laatste weken van deur tot deur om handtekeningen in te zamelen voor zijn referendum. Hij moet er in totaal 1.650 verzamelen en is over de helft. Hij gaat met plezier de straat op en merkt dat het ook bij anderen een goed gevoel opwekt. "Ze willen je graag vertellen hoe zij erover denken." Maar niet iedereen is enthousiast. "Natuurlijk merk je ook dat sommigen vooral graag willen dat de discussie wordt afgerond en sommigen vinden het zelfs een non-discussie."

Rik merkt - waar hij ook gaat of staat - dat mensen er een mening over hebben. "Het raakt mensen blijkbaar toch, in ieder geval te veel om het een non-discussie te laten zijn." Rik zal zelf ook deelnemer zijn aan de stadsgesprekken en hoopt daar meer te leren over de achtergrond van de verschillende meningen die hij op straat tegenkomt. "Het is interessant om in de stadsgesprekken te onderzoeken waarom het mensen zo raakt. "