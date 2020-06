Rellen door tegendemonstranten standbeeld JP Coen: "Er wordt met bakstenen gegooid"

HOORN - Bij voor- en tegendemonstraties over het standbeeld JP Coen in Hoorn is het op dit moment onrustig: er wordt geschreeuwd door mensen en er werd met bakstenen gegooid. Tussen het Pelmolenpad en de Noorderveenmarkt is veel politie op de been. De rellen ontstonden toen tegendemonstranten richting het centrum liepen.

NH Nieuws

De politie laat weten aan NH Nieuws dat ze de situatie op dit moment aankijken. Er is ME aanwezig. Er is nog niemand gewond of aangehouden. "Er zijn nog vijftig demonstranten aanwezig en die worden gesommeerd om weg te gaan." De sfeer was het afgelopen uur erg agressief in het centrum van Hoorn. "Mensen renden, gooiden met stenen", meldt een NH verslaggever. Maar inmiddels lijkt de agressie af te nemen. "Het is nu meer activistisch. Tegenstanders van het JP Coen-beeld schreeuwen richting de politie: 'I am not a slave. No violence', en er wordt hard geklapt door andere demonstranten." Bekijk hier de beelden. Tekst gaat door onder de video.

NH Nieuws

Er zijn op dit moment honderden voor- en tegenstanders van het standbeeld aanwezig in de stad. De rellen zouden zijn ontstaan toen de tegendemonstranten vanaf het Pelmolenpad naar het centrum wilden lopen. De demonstraties vanavond gingen over het standbeeld van JP Coen, op de Roode Steen in het Hoornse centrum. Die protesten vonden op andere, aparte locaties plaats, in verband met de terrassen die uitstaan op het horecaplein. Een NH-verslaggever is aanwezig en vertelde eerder: "Het is super onrustig. Er zijn rellen. Het is mogelijk misgegaan op het moment een aantal demonstranten niet naar station, maar richting stad liepen richting Kleine Noord." Inmiddels is ook de weg naar het Hoornse station afgesloten. Op de Roode Steen, waar het beeld van JP Coen staat is het rustig.