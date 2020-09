Rik start handtekeningenactie voor referendum standbeeld J.P. Coen

HOORN - Vlak na de demonstratie in juni rondom het standbeeld van J.P. Coen, schreef de Hoornse Rik Meester een brief aan de burgemeester. Het voorstel: het houden van een referendum. Meester voegt daad bij het woord en start een handtekeningenactie. "Dit zou de discussie uiteindelijk democratisch kunnen afronden. Ik streef naar meer begrip voor elkaars mening over het standbeeld."

In het referendum kunnen inwoners stemmen: het standbeeld laten staan of verplaatsen. Meester: "En er zijn ook andere opties denkbaar. Zoals bijvoorbeeld een (creatieve) toevoeging aan het standbeeld." Als het referendum er komt, bepaalt een door de gemeenteraad gekozen referendumcommissie welke keuzes er op het stembiljet komen te staan.

Voor het houden van een referendum zijn zo'n 1650 handtekeningen nodig. Rik: "Ik heb tienduizend folders laten drukken waarin we uitleggen hoe het in zijn werk gaat en ook lanceren we vandaag een website."

Vanuit zijn interesse in geschiedenis en politiek, maakt Rik zich hard voor de stem van het volk. "Ik ben niet vóór of tegen, het gaat mij erom dat we een gedegen discussie kunnen voeren die meer verdieping oplevert. Ik hoop dat we dusdanig veel handtekeningen ophalen, dat de gemeenteraad er niet omheen kan."

