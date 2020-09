Flyers, petities en een manifest: steeds meer acties rondom standbeeld J.P. Coen

HOORN - In de straten van Hoorn wordt de discussie rondom het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen steeds zicht- en voelbaarder. Tegenstanders van het beeld verpreidden dit weekend flyers huis-aan-huis. Ook de Hoornse Rik Meester trok de straat op om handtekeningen te verzamelen voor een referendum over het beeld.

"Ik hoop dat niet alleen de fel voor- en tegenstanders maar juist ook de rest van Hoorn zijn stem laat horen", aldus Meester. Per se vóór of tegen is hij zelf niet: "Samen moeten we meer te weten komen van elkaars standpunten en meningen, over het beeld en onze geschiedenis en wat we daarmee moeten doen."

We Promise, Building the Baileo en Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië hielden zaterdag een flyeractie. Dat deden ze in de Jan Pieterszoon Coenstraat en omliggende straten. "Er komen nog meer onaangekondigde acties aan. Ik kan er nu nog niks over zeggen", laat Marisella de Cuba weten van We Promise.

Op de verspreide flyer beargumenteren ze waarom het standbeeld weg moet, omdat het 'een verwerpelijk symbool van koloniale moord en plundering op mensen van kleur, een symbool van racisme", is. Eerder trokken de organisaties al samen op en hielden op 19 juni een demonstratie op het Pelmolenpad. "Wij gaan net zo lang door tot het standbeeld weg is. Het is slechts het topje van de ijsberg", zei woordvoerder Romy Rondeltap van Building the Baileo toen tegen NH Nieuws.

Voors - en tegens

Vlak na de demonstraties werden er al verschillende petities gehouden voor- en tegen het standbeeld. En zo ook een petitie voor het maken van een manifest waarin de gehele geschiedenis wordt belicht. Morgenavond staat het burgerinitiatief van Gion Raap op de raadsagenda van Hoorn en zal de gemeenteraad beslissen of zij het initiatief steunen of niet.