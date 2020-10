Gemeente zoekt naar passende vorm voor stadsgesprek J.P. Coen

HOORN - In voorbereiding op het stadsgesprek over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen is de Gemeente Hoorn druk bezig met het zoeken naar een passende vorm voor het gesprek. Alle betrokken voor-en tegenstanders gaan momenteel op voorgesprek bij de gemeente om hun wensen hierover te delen: een fysiek gesprek heeft de voorkeur, maar gaat dat lukken in deze tijd?

"Met één gesprek ben je er volgens mij niet: dat wordt een heel vermoeiend gesprek en de partijen die aanschuiven vertegenwoordigen niet de inwoners van de stad. Want hoe vertegenwoordig je nou de 130 nationaliteiten uit een stad in één gesprek?"

Baas benadrukt dat het een heel complex verhaal is en hij is bang dat de gemeente deze taak onderschat. "Er is een ambitieus idee neergelegd, maar ze hebben dit nog nooit eerder gedaan. Hoe geef je dat vorm en hoe lossen we dat met elkaar op zonder dat het alleen een 'symboolgesprek' wordt waarin iedereen zijn zegje even mag doen. Want dat is voor veel partijen echt een gepasseerd station."

Iedereen een stem

Ook Rik Meester, die handtekeningen inzamelt over een referendum over het beeld, heeft een voorgesprek gehad. "Ik heb vooral meegegeven dat ik het mooi zou vinden als een referendum als 'sluitstuk' kan dienen van de stadsgesprekken: zo geef je iedereen die niet aanschuift bij het gesprek evengoed een kans een stem daarin te hebben."

Ook pleit hij voor een website waarop alle kanten van de discussie rondom J.P. Coen wordt belicht. "Dit kan van waarde zijn voor het onderwijs, maar ook voor meningvorming: het kan de mensen die nu honder procent zeker zijn van hun zaak, misschien een beetje doen twijfelen en dat kan leiden tot meer begrip."

Wat te doen met Coen

Al is de vorm van het gesprek nog volstrekt onduidelijk, een 'symboolgesprek' wordt het volgens gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen niet. "De raad heeft wel degelijk gezegd dat het gesprek ook ergens toe moet leiden, dus niet alleen een goed gesprek, om vervolgens weer allemaal naar huis te lopen."

Of dit betekent dat er na het gesprek daadwerkelijk iets met het beeld gaat gebeuren is dan nog wel de vraag. "Daarvoor zal het gesprek juist gevoerd moeten worden, vindt Van Leeuwen.

Wat kan in coronatijd?

Een belangrijk punt dat in de gesprekken naar voren komt volgens de gemeente is het belang van een 'fysiek' gesprek. "Uit de gevoerde gesprekken komt meer dan eens naar voren dat mensen vinden dat je een goed gesprek in elkaars bijzijn zou moeten voeren." Maar juist dat is met de huidige coronaregels een moeilijke opgave.

"Of dit kan onder de huidige omstandigheden, of dat er volwaardige digitale alternatieven zijn, is inderdaad de vraag. We streven nog nog steeds naar een stadsgesprek voor dit jaar, maar de kwaliteit van het gesprek staat uiteraard wel voorop."