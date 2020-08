Jan en Mans geëerd voor opknappen en weggeven fietsen: "Zij zijn de pareltjes van Hoorn"

ZWAAG - Jan Kooijman en Mans Semler hebben van burgemeester Jan Nieuwenburg een Eenhoornzegel ontvangen. Ze kregen de Hoornse gemeente-onderscheiding omdat ze vrijwillig fietsen opknappen en weggeven aan mensen die weinig te besteden hebben.

Volledig verrast zijn ze als de burgemeester het terrein bij voetbalvereniging HSV Sport oploopt waar de twee mannen aan het werk zijn. "Ik had het niet verwacht. Ik dacht: 'wat hebben we nou'. De burgemeester en alles erop en eraan. Ik ben echt flabbergasted", vertelt Jan. Mans vult aan: "Ze hadden gezegd dat er één persoon van de gemeente zou komen. Maar dat het de burgemeester zou zijn wisten we niet. Echt een hele eer."

jan nieuwenburg, burgemeester hoorn

De burgemeester is onder de indruk van het werk van Mans en Jan. Reden genoeg voor het college van B&W om de mannen een Eenhoornzegel te overhandigen. "Dit soort initiatieven vinden wij in onze stad belangrijk", legt Nieuwenburg uit. "Dit zijn de pareltjes van onze stad. Deze mannen zijn met elkaar in contact gekomen, zagen dat er ontzettend veel behoefte aan is, en zijn gewoon begonnen. Nu zijn we twee jaar verder en dat is prachtig dat zo'n klein initiatief zo'n succes wordt. Er zit zoveel energie in, dat is prachtig om te zien."



1000e fiets wordt uitgedeeld Aan de onderscheiding zit ook een cheque van vijfhonderd euro vast. Dat geld wordt natuurlijk besteed aan fietsonderdelen. "En aan notariskosten die we moeten betalen omdat we een stichting gaan oprichten", legt Mans uit. Want hoe dan ook blijven ze doorgaan met het opknappen en weggeven van fietsen. "De duizendste staat al geserveerd en wordt in september weggegeven. " Dat het zo'n succes zou worden had ook zijn partner Jan nooit verwacht. "Nee, dat verwacht je niet. Het is gewoon nodig, dat merk je overal. Het gaat van Zaandam tot Den Helder. We geven alles weg wat we weg kunnen geven. Nog steeds onwerkelijk."