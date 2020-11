Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar verdwijning Sumanta Bansi

HOORN - De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de verdwijning van Sumanta Bansi. In Hoorn wordt vandaag een woning doorzocht en daarbij is een 40-jarige man door de politie aangehouden.

De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en deze verdachte.

Op de stoep voor het huis staat een unit van de forensische opsporing geparkeerd. Vlak na de aanhouding verschijnen mensen in witte pakken en die lopen nog steeds rondom en in het huis. Alles is afgeschermd met zwarte doeken om het zicht op de tuin en het huis te blokkeren.

Robbenoordbos

De 22-jarige Sumanta Bansi wordt vermist sinds februari 2018. Ze wordt voor het laatst gezien bij het gezin waar ze verblijft in Hoorn. Sumanta was op het moment van haar verdwijning zwanger van haar eerste kind.

De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig gezocht naar de vrouw; onder andere in het Robbenoordbos. Haar lichaam is nog niet gevonden. De zoektocht lag de afgelopen maanden stil.