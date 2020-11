Buren geschokt door arrestatie Horinees in zaak Sumanta: "Dit komt wel heel dichtbij"

HOORN - Rond elf uur vanmorgen reden politieauto's de straat in waar de verdachte van de vermissing van Sumanta Bansi is gearresteerd . Volgens buurtbewoners gaat het om wie zij 'de opa' noemen: een 63-jarige Horinees. "Dat er mogelijk een bekende bij betrokken is, dat maakt het wel dubbel zo heftig."

Een andere buurtbewoner stond met twee andere buren buiten te praten toen de politie de straat inreed. "Het waren een stuk of vier politieauto's en één neutrale auto. De agenten bleven een tijdje binnen en toen kwamen ze naar buiten met 'de opa', zo noemen we hem altijd." Volgens de buurman liet de man zich rustig meenemen.

Sumanta Bansi woonde op het moment van haar verwijning twee jaar geleden bij het Hoornse gezin waar de arrestatie vanmorgen plaatsvond. 'De opa' waarbij zij verbleef wordt in de straat gezien als een vriendelijke man. De vermoedelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Sumanta Bansi roept dan ook verbazing op. "Ik vind het wel vreemd. Stel dat het waar is, dan had ik dit nooit achter hem gezocht" vertelt een buurman.

"Stel dat het waar is, dan had ik dit nooit achter hem gezocht"

De 22-jarige Sumanta Bansi wordt vermist sinds februari 2018 waar ze voor het laatst gezien werd bij het gezin waar ze verbleef in Hoorn. Sumanta was op het moment van haar verdwijning zwanger van haar eerste kind. De politie gaat er van uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig gezocht naar de vrouw, maar haar lichaam is nog niet gevonden.

"Ik ken hem wel ik spreek hem regelmatig", vertelt de buurman uit een huis verderop, "Het is een aardige man, maar het blijft een merkwaardig verhaal dat Sumanta verdween en zij pas acht maanden later aan de bel hebben getrokken." De man heeft Sumanta nog wel gekend van een praatje op straat, en toen ze verdween heeft hij het er zelfs wel eens met 'de opa' over gehad. "Hij zei; daar begin ik nooit meer aan, iemand in huis halen."

Buurt in shock

De arrestatie doet wel wat met de buurt. "De afgelopen dagen hebben we het er veel over met elkaar; thuis en op straat. Dit soort verhalen hoor je altijd 'ergens anders' en nu is het bij ons bijna op de stoep." De buurman sprak haar soms op straat en kende haar als een lieve meid. "Omdat ik haar meerdere keren gezien heb - en ook dat ze zwanger was - vind ik het wel schokkend dat ze zomaar verdwenen is en waarschijnlijk ergens dood ligt begraven."

De schok is nog groter, volgens de buurman, omdat er nu vermoedelijk een bekende bij betrokken is. "Dat is dubbel zo heftig; het komt wel heel dichtbij dan. Daar krijg je een naar gevoel van in je buik. Maar blijkbaar kan dit echt overal gebeuren."