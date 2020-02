Politie deelt nieuwe informatie over vermissing Sumanta Bansi in Opsporing Verzocht

HOORN - De politie doet opnieuw een poging om te achterhalen wat er met de vermiste Sumanta Bansi is gebeurd. Het is vandaag exact twee jaar geleden dat ze voor het laatst gezien werd op haar verblijfadres in Hoorn. In het programma Opsporing Verzocht wordt vanavond nieuwe informatie gedeeld over het onderzoek.

Sumanta (23) was op het moment van haar verdwijning zwanger van haar eerste kind. De politie gaat er van uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig gezocht naar de vrouw. Zo zouden er vorig jaar mogelijk spullen van haar zijn gevonden bij de Afsluitdijk.



Ook is het Robbenoordbos bij Wieringerwerf meerdere malen uitgekamd. Zo ook vorige week nog. Maar tot nu toe zonder succes. Ook een beloning van 15.000 euro bracht nog niet de gouden tip.



Het feit dat het nu exact twee jaar geleden is, is voor de politie reden om opnieuw aandacht te besteden aan de vermissing. In het programma Opsporing Verzocht wordt vanavond een update over de vele zoekacties gegeven en nieuwe informatie over het onderzoek gedeeld.