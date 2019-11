Niets gevonden bij zoektocht naar vermiste Sumanta: vervolgstappen nog onbekend

"Er is nog niets besproken en beslist", zegt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. "We gaan eerst kijken wat onze mogelijkheden zijn."

Sumanta is sinds februari vorig jaar vermist. Ze was toen net zwanger en duidelijk blij met de komst van het kind. De politie kan het hierdoor niet geloven dat ze zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt of naar het buitenland is gegaan. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf.

In het Robbenoordbos en bij de Afsluitdijk is al meerdere keren naar de vrouw gezocht. Eerder werden spulletjes gevonden die aan haar gelinkt konden worden, maar van de Surinaams-Hindoestaanse zelf is nog altijd geen spoor.