Man (34) opgepakt voor betrokkenheid bij verdwijning Sumanta Bansi

NOORD-HOLLAND De politie heeft vanochtend een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden voor betrokkenheid bij de verdwijning van de zwangere Sumanta Bansi. De vrouw verdween 2,5 jaar geleden spoorloos, en is volgens de recherche inmiddels hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven.

De destijds 22-jarige Surinaams-Hindoestaanse vrouw nam in 2017 haar intrek bij een gastgezin in Hoorn, maar verdween in februari 2018 van de radar. Twee jaar geleden, in november 2018 werd de zwangere Bansi als vermist opgegeven.

Het rechercheteam dat haar verdwijning onderzocht, stelde vervolgens vrij snel vast dat de vrouw vermoedelijk slachtoffer was geworden van een misdrijf en daarbij om het leven was gekomen. Toch is haar lichaam, ondanks zoekacties in onder meer het Robbenoordbos in Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk, tot nog niet gevonden.

De recherche onderzoekt welke rol de verdachte heeft gespeeld bij de verdwijning van de vrouw.