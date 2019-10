Vandaag opnieuw zoektocht in Robbenoordbos naar Sumanta Bansi (23)

DEN OEVER - De politie gaat vandaag opnieuw zoeken in het Robbenoordbos bij Den Oever naar de sinds 2018 vermiste Sumanta Bansi (23). Er wordt vanuit gegaan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en er zouden aanwijzingen zijn dat ze daar ligt. Dit keer helpen 50 vrijwilligers van het Veteranen Search Team weer mee aan de zoektocht.

De zoekactie begint om 09.00 uur en gaat door tot het donker begint te worden. Het Veteranen Search Team bestaat uit oud-medewerkers van Defensie, politie en brandweer: zij zullen zij aan zij in een rechte lijn door het bos lopen. Ze zijn getraind om dingen te zien die afwijken.

Vorige week werd er ook al met man en macht gezocht naar de vrouw; vooral rondom bruggen in en rondom het Robbenoordbos. Dat leverde niets op.

Bij een eerdere zoektocht bij de Afsluitdijk werden spullen gevonden 'die mogelijk aan haar gelinkt' konden worden.

Sumanta is al ruim anderhalf jaar vermist, maar de politie is pas sinds november 2018 op de hoogte van haar verdwijning. Ze was zwanger toen ze vermist raakte. In een eerdere uitzending van Bureau NH werd meer duidelijk over het leven van de UVA-studente.

De politie loofde een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt naar haar vondst.