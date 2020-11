Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar verdwijning Sumanta Bansi

Eerder deze week werd een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar vermissing. De rol van deze man, en de man die vandaag is aangehouden, wordt onderzocht.

Sumanta Bansi was 22 toen ze in 2018 spoorloos verdween uit Hoorn. De recherche gaat er vanuit dat ze niet meer in leven is.

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi studeerde in Amsterdam. Tijdens haar stage in Den Haag verbleef ze bij een gastgezin in Hoorn. Er is sinds februari 2018 niets meer van haar vernomen, haar vermissing werd pas in november van dat jaar opgegeven bij de politie. Op het moment van haar verdwijning was ze zwanger.