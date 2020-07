Blokfluitspeler Regilio overspoeld door reacties: "Heb weer de moed om te spelen"

ENKHUIZEN - De jonge straatmuzikant Regilio put moed uit alle bemoedigende reacties die hij krijgt sinds van hij zijn vaste stek in de Enkhuizer Westerstraat is weggestuurd. Boa's stuurden hem naar huis nadat omwonenden en winkeliers hadden geklaagd over het feit dat hij voortdurend hetzelfde deuntje speelde. Inmiddels is afgesproken dat hij mag fluiten, maar wel iedere tien minuten een andere plek moet opzoeken. Ook heeft hij beloofd zijn repertoire uit te breiden.

Een aanbieding om in een band te spelen, een Enkhuizenaar die hem muziekles wil geven en als kers op de taart werd Regilio gebeld door Kraantje Pappie. Hoewel Regilio's carrière nog maar amper begonnen is, stromen de aanbiedingen nu al binnen. "Toen ik met Kraantje Pappie op de radio was, zei hij dat hij blokfluitlessen voor mij wil betalen," vertelt Regilio opgewekt. 'Wilde eerder op les' Regilio studeerde tot nu toe zijn liedjes zelf in, maar dat duurt best wel lang, vindt hij. "Ik wilde al eerder wel op les, want dan kun je het sneller leren." Helaas zat dat er met vier kinderen in het gezin niet in, vertelt zijn vader. "Ik ben er heel blij mee, nu kan ik meer liedjes leren spelen. Want de mensen vonden het vervelend dat ik maar twee liedjes kon."

Quote "Ik vind het nu nog een beetje spannend om te spelen, omdat ik bang ben dat ik weer weggestuurd word" Regilio karthaus - straatmuzikant

Afgelopen week was de jonge Enkhuizenaar nog best geschrokken dat hij weggestuurd was, maar dat is nu voorbij. "Ik ben nu juist veel blijer. Eerst was het een beetje negatief, maar nu zijn er juist allemaal positieve dingen gekomen." Moed Terwijl hij maandag nog dacht nooit meer te willen spelen, is hij wat dat betreft inmiddels 180 graden gedraaid. "Ik heb wel weer een beetje moed gekregen om te spelen, maar nog niet meteen. Ik vind het nu toch nog een beetje spannend omdat ik bang ben dat ik weer weggestuurd wordt. Maar ik zal niet heel lang wachten." Beluister in het fragment hieronder hoe Regilio reageerde Kraantje Pappies aanbod op 3FM.

Kraantje Pappie geeft Regilio Blokfluitlessen - NH Nieuws