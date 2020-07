Weggestuurde straatmuzikant Regilio (10) gaat repertoire uitbreiden: 'Snap dat het irritant is'

ENKHUIZEN - Het wegsturen van de tienjarige straatmuzikant Regilio was vandaag het gesprek van de dag in Enkhuizen. Nadat Regilio gisteren een teleurstelling te verwerken kreeg, heeft hij zijn enthousiasme vandaag hervonden: hij gaat werken aan een nieuw repertoire en zal niet meer zo lang achter elkaar op dezelfde plek te vinden zijn.

In de winkelstraat van Enkhuizen is Regilio (10) regelmatig te vinden met zijn blokfluit. Hij staat op een vaste plek en speelt altijd dezelfde twee liedjes: Vader Jacob en Kortjakje. Omwonenden en winkeliers worden zo soms een paar uur lang getrakteerd op de nummers. Veel mensen juichen de vrolijke noten in de Westerstraat toe, maar er zijn ook veel omwonenden en winkeliers die het te veel van het goede vinden .

"Ik vind het stom, maar kan het ook wel weer begrijpen", vertelt Regilio vandaag. "Want ik speel ongeveer anderhalf uur, twee uur per dag maximaal. Als je dan de hele tijd twee liedjes achter elkaar hoort, dan snap ik wel dat je het irritant vindt."

Er is nu afgesproken dat Regilio iedere tien minuten naar een andere plek gaat. "Dat vind ik wel een beetje stom, want hier ken ik de meeste mensen van de stad en daar heb ik altijd wel een praatje mee", vertelt hij. "Maar als dat de enige optie is dat ik dan nog door kan gaan met muziek maken, dan ga ik dat wel doen. Want ik vind het wel gewoon leuk om mensen te laten zien wat ik kan."

Maar dan moet Regilio wel wat meer uit de kast halen, want zijn repertoire kunnen veel Enkhuizers inmiddels dromen. In de radiouitzending van Het Vakantieteam Met Wijnand bij 3FM opperde hiphopartiest Kraantje Pappie vanmorgen dat hij wel wat blokfluitlessen wil betalen voor Regilio.

YouTube

Dat aanbod zou de Enkhuizer niet afslaan, maar voorlopig kan hij ook toe met zijn eigen methode om nieuwe liedjes in de vingers te krijgen: "Ik ga proberen andere liedjes te leren met Youtube. Dan zet ik een liedje aan waarvan ik denk dat 'ie te bespelen is met de fluit. Dan ga ik proberen om hem na te spelen door een paar keer te luisteren."

Voorlopig blijven we Regilio dus zien in de Westerstraat, maar wel telkens op een andere plek én met nieuwe nummers.