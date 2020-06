Valt J.P. van zijn sokkel? De voor- en tegenstanders in de discussie over J.P. Coen

HOORN - De discussie gaat inmiddels ver buiten de gemeentelijke grenzen, maar de demonstratie vindt nu eenmaal plaats in Hoorn. Welke partijen staan hier morgen tegenover elkaar? En hoe wordt daar vanuit de politiek en de bewoners over gedacht? NH Nieuws geeft een overzicht van de voor- en tegenstanders in de discussie over J.P. Coen.

Het tegengeluid wordt gebracht door een groep die woensdag pas officieel een demonstratie heeft aangemeld. De persoon achter de demonstratie is vooralsnog onbekend, maar het geluid dat zij willen brengen is duidelijk: 'Coen is OK' . Deze demonstratie staat om 18:30 uur gepland op de Noorderveemarkt. Doel is om 'op te komen voor onze cultuur, tradities en ons erfgoed.'

De demonstratie 'Weg met JP Coen!' werd maandag aangemeld door drie partijen: de Stichting We Promise, - een Westfriese stichting met als doel racisme lokaal bespreekbaar te maken, Stichting Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië - vindt dat we op een andere manier moeten kijken naar het Nederlandse koloniale verleden - en platform Building the Baleo, die zich inzet voor het behoud en overdracht van de Molukse Cultuur en Identiteit.

"Mensen durven hun mening niet te geven over dit onderwerp, omdat ze bang zijn als recht-extremist of racist te worden weggezet"

Politiek

De discussie rondom het beeld van Jan Pieterszoon Coen heeft ook de Hoornse gemeenteraad bereikt. Hier is voor het eerst sinds 2011 weer officieel aandacht voor het beeld van de Horinees. GroenLinks-fractievoorzitter Roy Drommel heeft aangekondigd bij de raadsvergadering van 23 juni een motie in te dienen voor verplaatsing van het beeld naar de gemeentetuin van het Westfries Museum of hij wil pleiten voor een uitgebreidere toelichting van zijn daden.

Tegenover de motie van Groenlinks staat het initiatief van de Hoornse partijen VVD, Fractie Tonnaer, CDA, De Realistische Partij, Sociaal Hoorn, PvdA en VOCHoorn. Zij zien in verwijderen van het beeld geen oplossing en roepen op tot een breed stadsgesprek over racisme, discriminatie en uitsluiting samen met de inwoners. De partijen vragen GroenLinks de motie in te trekken en zich aan te sluiten bij het bredere gesprek.

Fractievoorzitter Drommel zegt verbaasd te zijn over het initiatief. "Normaal gesproken wordt gewoon tegen een motie gestemd, dat mij gevraagd wordt de motie in te trekken is ongebruikelijk, maar dat is blijkbaar de realiteit. Ik neem het mee in de motie en zal die dinsdag indienen."

Petitie tegen beeldenstorm

Ook online is het gesprek in volle gang. Geboren Horinees Joep Sturm studeert bijna af als politicoloog en hij houdt wel van een discussie aanwakkeren. Maar in zijn eigen omgeving merkte hij dat bij het gesprek over Jan Pieterszoon Coen mensen toch voorzichtig werden. "Ze durven hun mening niet te geven over dit onderwerp, omdat ze bang zijn dat ze als recht-extremist of racist worden weggezet, daarom besloot ik de petitie: 'het behoud van Jan Pieterszoon Coen' op te zetten: ik vind dat ook de andere kant zich moet kunnen uitspreken."

Hij kan zich vinden in de kritiek op het beeld en ziet wel wat in een duidelijkere toelichting op de daden van Coen bij het beeld, maar vindt niet dat de geschiedenis verwijderd moet worden uit het straatbeeld: "Waar trek je dan de grens?", vraagt Sturm zich af. Hij hoopt dat hij stem geeft aan een groep die zich nu nog stilhoudt en niet durft uit te spreken. En dat blijkt: zijn petitie is al ruim 2500 keer ondertekend.

'Van zijn Sokkel'