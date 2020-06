Protesten over J.P. Coen in Hoorn wijken uit naar Pelmolenpad en Noorderveemarkt

De demonstratie 'Weg met JP Coen vindt van 19:00 - 21:00 uur plaats op het Pelmolenpad. De demonstratie van 'Coen is OK' begint iets is eerder en is van 17:30 uur tot 19:30 uur op de Noorderveemarkt.

De gemeente heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om de demonstraties rustig te laten verlopen. Parkeren door bezoekers moet op de Vale Hen en het Transferium, de bezoekersstromen worden gevolgd door camerabewaking in de omgeving, de gemeente begeleid de verkeersstromen en omwonenden worden ingelicht.

Reeks acties

De groep die tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen demonstreert laat weten dat dit protest slechts een start is van een reeks acties waarmee zij aandacht vragen voor racisme, discriminatie en ongelijkheid. Bij de demonstratie zullen verschillende sprekers van binnen en buiten Hoorn aan het woord komen: directe nazaten van de slachtoffers, muzikanten, dichters en verschillende generaties activisten komen bij elkaar.

Maandag werd duidelijk dat demonstreren op de Roode Steen niet mogelijk is vanwege de huidige horecabestemming.