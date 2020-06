Nog geen bescherming voor standbeeld omstreden Horinees Jan Pieterszoon Coen

HOORN - De huidige golf anti-racismeprotesten zorgt ervoor dat de discussie over koloniale standbeelden weer oplaait. Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen is een veelgenoemd voorbeeld. De gemeente Hoorn volgt de discussie wel, maar gaat niet zelf over tot actie. En dat is volgens Eric van de Beek, initiator van het burgerinitiatief dat in 2011 pleitte voor verwijdering, 'heel dom'.

Google Steetview

"Als de gemeente niets onderneemt om het standbeeld te verplaatsen, dan nemen mensen het recht in eigen hand. Ik keur dat af, maar ik ben er wel bang voor", stelt Van de Beek. Woordvoerder van de gemeente Marieke van Leeuwen is niet bang dat tegenstanders voor eigen rechter zullen gaan spelen. "Het plein heeft cameratoezicht, wij zien nog geen reden om het standbeeld te beveiligen." Wel zegt ze dat ook de gemeente de aangewakkerde discussie volgt, al is nog geen reden om over te gaan tot voorzorgsmaatregelen. "Wij volgen het onderwerp, maar ondernemen geen actie om bijvoorbeeld het beeld te beschermen." Ook ziet de gemeente geen reden om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. "Het college zal niet zelf beslissen dit beeld te verplaatsen. Elf jaar geleden hebben wij besloten het beeld te laten staan. Niet ter verering, maar als slijpsteen, juist om de discussie en het gesprek over de zwarte kanten van onze geschiedenis openlijk te blijven voeren. Daar staan wij nog steeds achter." Tand des tijds "Natuurlijk verandert de kijk op geschiedenis met de tijd", benadrukt de woordvoerder, "als er vanuit de politiek of maatschappij behoefte is om dit debat opnieuw te voeren dan zijn daar instrumenten voor: een raadsvoorstel of een burgerinitiatief." De discussie in 2011 werd aangewakkerd door Van de Beek. Hij wist toen zestig medestanders te verzamelen waarmee hij met een burgerinitiatief de omstredenheid van het standbeeld op de agenda van de gemeenteraad zette. Van de Beek is niet principieel tegen koloniale standbeelden, maar Jan Pieterszoon Coen heeft het volgens hem te bont gemaakt. "Ik schaam me dat dit in het hart van mijn stad staat. Ook in zijn eigen tijd was hij niet populair."

Quote "Eens in mijn leven ga ik meemaken dat dat standbeeld weggaat. Misschien is die tijd nu gekomen" Eric van de Beek - pleitte voor verwijdering standbeeld

De gemeenteraad koos er destijds voor om een plaquette te plaatsen. 'Een schaamlapje' noemt Van de Beek het. Vlak nadat die discussie was gaan liggen, werd het standbeeld van zijn sokkel gereden door een vrachtwagen. "Dat leek bijna gerechtigheid", maar ook toen werd er tot spijt van Van de Boom gekozen voor restauratie en terugplaatsing. "Ik weet nog dat ik toen tegen de gemeente te heb gezegd: 'Hier gaan jullie spijt van krijgen, het past niet meer in deze tijd.' Ik dacht toen: eens in mijn leven ga ik meemaken dat dat standbeeld weggaat. Misschien is die tijd nu gekomen", besluit hij.

Het beeld van Jan Pieterszoon Coen (Hoorn 1587- Batavia 1629) staat sinds 1893 op de Roode steen in Hoorn en wordt door sommigen als omstreden gezien. De gouverneur generaal was actief in het handelsimperium in Azie van de VOC, waar hij geweldadig te werk ging. Zijn grootste wandaad is de strafexpeditie naar een van de Banda-eilanden. De bewoners daar hadden tegen de afspraken in nootmuskaat geleverd aan de Engelsen en hij vermoordde duizenden Bandanezen.