Vrijdag protest tegen standbeeld Jan Pieterszoon Coen, maar niet bij zijn sokkel

HOORN - Een samenwerking van drie stichtingen laat weten aanstaande vrijdag om 19.00 uur te protesteren tegen het beeld van Jan Pieterszoon Coen. Op de aankondiging op Facebook staat de Roode steen als locatie, maar de gemeente laat weten dat het plein in gebruik is door horeca en zoekt een alternatieve locatie.

Het protest wordt georganiseerd door de Stichting We Promise, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indie en platform Building the Baileo. Samen willen zij oproepen het stoppen van 'genocide verheerlijking'. Op hun Facebookpagina schrijven zij: 'Jan Pieterszoon Coen ‘de slachter van Banda’, wordt ten onrechte vereerd als held op de Roode Steen in Hoorn'.

Zij vinden het bezwaarlijk dat de gemeente Hoorn de VOC-mentaliteit en het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen gebruiken als marketing. "We hebben genoeg van dit VOC-sentiment dat genocide plegende kolonisten als Coen al eeuwen ten onrechte als held worden vereerd. Nog altijd wordt de pijn als gevolg van kolonialisme van minder groot belang geacht dan de commerciële belangen van de stad."

Over de locatie van het protest is nog onduidelijkheid. De organisatie heeft op de Facebookpagina staan dat het protest plaatsvindt op de Roode steen, maar gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen laat weten dat dit niet mogelijk is. "Demonstreren op de Roode Steen gaat momenteel niet; het plein is in gebruik voor terrassen en dat gaat niet samen. We zijn in gesprek over een mogelijke andere locatie."

Protest dat dateert uit 1893

Protest tegen het standbeeld op de Roode steen is niet nieuw. Twee dagen voor de plaatsing van het beeld in 1893 stond er al een artikel in de sociaal democratische krant 'Recht voor Allen' waarin verontwaardiging klonk over plaatsing van het standbeeld in Hoorn:

"Bij de oprichting van dit standbeeld, bij het feestgelag, waar onze handelaars en fabrikanten met elkaar zullen klinken op het 'welzijn' zoogenaamd van Indië vragen wij oogenblikkelijk gehoor! Waar wi jin naam van de handelaren banier plantten van wat wij noemen 'beschaving', maar welke in werkelijkheid was de banier van roof, moord en bloeddorst.