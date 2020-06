Museumdirecteur over toekomst standbeeld Jan Pieterszoon Coen: 'Met protesten is hoger beroep aangetekend'

HOORN - "Als je ziet wat er in de wereld gaande is, zou je een struisvogel zijn als je denkt dat dat niet eventueel ook in Hoorn zou kunnen gebeuren." Aan het woord is Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, die niet uitsluit dat anti-racismeactivisten ook het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, bij het museum voor de deur op de Roode Steen, van z'n sokkel trekken. "Hij staat er gelukkig nog rustig bij."

Nadat eerder deze week al in de VS al talloze omstreden figuren van hun sokkel werden getrokken, was het afgelopen nacht en eerder vandaag ook in Nederland raak. In Rotterdam werden vannacht onder meer het standbeeld van Piet Hein en het Witte de With-centrum voor moderne kunst beklad, in Amsterdam was het Tropenmuseum doelwit van anti-racismeactivisten.

De geschiedenis heeft bewezen dat het standbeeld onder activisten een geliefd doelwit is. "Het standbeeld heeft al eerder stevig ter discussie gestaan", vertelt Geerdink. "In het Westfries Museum kun je zien dat het vanaf de jaren zestig doorlopig gebeurt. Hij is meerdere malen beklad en er zijn protesten bij gehouden."



De laatste noemenswaardige protesteren dateren van 2012, die uiteindelijk hebben geleid tot het 'Hoornse model'. "Toen is er langs democratische weg over gesproken, zijn voors en tegens afgewogen en is besloten dat het standbeeld mocht blijven staan, maar het heeft wel een kritische sokkeltekst gekregen."

'Laatste tijd stevig omstreden'

Met die tekst wordt de lezer duidelijk gemaakt dat de figuur Jan Pieterszoon Coen de afgelopen jaren in een ander daglicht is komen te staan. "Wat we hebben geprobeerd te doen, is weer te geven hoe er in de loop van de tijd heel verschillend tegen de figuur Jan Pieterszoon Coen is aangekeken, en dat 'ie de laatste tijd stevig omstreden is."

