Thierry Baudet legt bloemen bij standbeeld J.P. Coen in Hoorn en doet oproep

Baudet plaatste een foto van het moment op zijn twitterpagina met de kop 'Onze helden.'

"Hun haat, onze waardigheid. Hun wil te vernietigen, onze liefde voor wie we zijn. We brengen eer aan onze helden. We houden van ons land. We roepen iedereen op naar historische plekken te gaan, naar lieux de mémoire, en te laten zien: Dit is Nederland", roept Baudet op.

Hij lijkt meerdere standbeelden te voorzien van een bosje bloemen. Eerder vandaag deed de politicus het standbeeld van Jan van Schaffelaar in Barneveld aan.

Discussie

Baudet reageert hiermee op de discussie rondom standbeelden van omstreden personen. Wereldwijd worden standbeelden van hun sokkel getrokken of vernield.