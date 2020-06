Black Lives Matter-actiegroep woest op Alkmaar na 'waslijst met onmogelijke eisen'

ALKMAAR - De actiegroep die morgen een anti-racisme demonstratie bij de Alkmaarse Drafbaan organiseert, is woest op gemeente Alkmaar. Zij kwam namelijk vandaag met een lijst met 28 punten waaraan de Black Lives Matter-demonstratie morgen moet voldoen om het veilig te laten verlopen. "Waarschijnlijk om ons te ontmoedigen. Het is belachelijk en buiten proporties."

Dit schrijft de initiatiefnemer van de demonstratie Alkmaar Kan Het op Facebook. Op de lijst staat onder meer dat maximaal 400 mensen mogen deelnemen aan de demonstratie.

Ook legt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het toezien op het naleven van de (corona)regels en beperkingen, maar ook het 'orderlijk verloop' en het gedrag van de deelnemers bij de organisatie. De organisatie vindt dit onbegrijpelijk: "Wij zijn geen boa’s of politie. Hoe heeft de driehoek bedacht dit te doen? Wij organiseren een vreedzaam protest, wij zijn burgers."

'Onmogelijke eis'

Er mogen ook geen mensen deelnemen die onder invloed zijn van drugs of alcohol en daar moet de organisatie op toezien. "Hoe ziet de burgemeester dit voor zich? Worden er drugstesten aan ons geleverd? Krijgen wij blaastesten van de politie aangereikt? Dit is een onmogelijke eis en beperking van de driehoek die ons nu wordt opgelegd."

De gemeente benadrukt in de lijst dat er geen spandoeken aan andermans eigendom vastgemaakt mogen worden. "Een spandoek mag altijd opgehangen worden, mits het weer netjes verwijderd wordt. Dat waren wij ook zeker van plan", reageert de organisatie.

Geen muziek

Een ander punt dat de gemeente aanhaalt, is het verbod op muziek. Daarop reageert Alkmaar Kan Het: "Muziek is een belangrijke uiting van emotie binnen de zwarte gemeenschap. Het is niet aan een wit instituut om te bepalen hoe de zwarte gemeenschap zijn of haar pijn wil uiten. Zolang het vreedzaam is hoeft er geen bemoeienis van de Gemeente plaats te vinden over de inhoud."

De organisatie heeft de lijst van de gemeente openbaar gemaakt, omdat ze is geschrokken. Deze punten komen namelijk één dag voor de demonstratie. "In plaats van dat de gemeente begrijpt hoe belangrijk dit (protest, red.) is, sturen zij ons een enorm lange lijst met voorwaarden en obstakels. Erg motiverend werkt het niet. We hebben de afgelopen dagen onvermoeibaar gewerkt om dit protest mogelijk te maken omdat wij als community hier behoefte aan hebben."