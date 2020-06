Black Lives Matter-protest Alkmaar verplaatst naar Drafbaan

ALKMAAR - Het Black Lives Matter-protest dat gepland staat voor zondag in de Alkmaarder Hout is verplaatst. Het protest tegen racisme zal nu plaatsvinden op de Drafbaan, een paar honderd meter van de eerder bekendgemaakte locatie.

De organisatie van het protest is in handen van Alkmaar Kan Het, Heerhugowaard Kan Het en de Hoornse stichting We Promise. Tijdens het protest, dat om 15.00 uur van start gaat, zullen er optredens worden gegeven en toespraken worden gehouden door mensen uit de zwarte gemeenschap.

Er zullen aan aantal sprekers uit de regio komen, zo laat de organisatie weten. Er mogen vanwege de coronamaatregelen geen bands optreden.

De gemeente is nog in overleg met de organisatie over hoe ze het protest 'coronaproof' kunnen laten verlopen, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws.