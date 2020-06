Alsnog Black Lives Matter-demonstratie in Alkmaar: 'Racisme niet alleen in Randstad dagelijkse realiteit'

ALKMAAR - De Alkmaarder Hout is aanstaande zondag het decor van een Black Lives Matter-demonstratie. Vorige week werd er in Alkmaar ook al een dergelijk protest aangekondigd, maar dat werd geschrapt omdat het was georganiseerd door een witte vrouw die geen ruggespraak had gehouden met de zwarte gemeenschap.

De organisatie van het protest is in handen van Alkmaar Kan Het, Heerhugowaaard Kan Het en de Hoornse stichting We Promise. Tijdens het protest, dat om 16.00 uur van start gaat, zullen er mensen uit de zwarte gemeenschap toespraken houden en artiesten optredens geven. De organisatie benadrukt op Facebook dat het protest 'coronaproof' wordt georganiseerd.

"Voor veel witte mensen uit de regio zal het lijken alsof racisme iets is dat in Nederland enkel speelt in de Randstad", schrijft Alkmaar kan het, "maar dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Ook in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland is racisme een dagelijkse realiteit."