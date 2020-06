Bezoeker demonstratie Dam: "Racisme bestrijden kost je soms je positie"

"Het was een historische dag, meer dan vijfduizend man aanwezig, allemaal voor de positie van de nazaten van de Afrikanen wereldwijd en de Afrikaanse natie. Het was machtig het was prachtig het was geschiedenis" zegt Gideon Everduim, die gister tussen de andere demonstranten op de Dam stond.

Hij zegt met een kinderwagen afstand gehouden te hebben. "Ik vind het jammer dat we over de maatregelen vallen terwijl het over iets veel groters gaat. Niemand gaat voor zijn lol naar de Dam toe, niemand wil COVID. Het gaat over racisme, dat is dusdanig geïnstitutionaliseerd en doet zoveel pijn. Het maakt mensen ook ziek, vandaar dat mensen zo massaal bij elkaar komen", verklaart hij.

Respect

Ook Sarah Dajanti ging gistermiddag met vrienden naar de Dam. "Ik vond het heel mooi om er te zijn en om te zien hoeveel mensen er waren ondanks corona. Ik vond het ook opvallend dat er veel witte mensen waren. Het is ook belangrijk dat het effect heeft op mensen die niet dagelijks ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden."

"Ik heb superveel respect voor Halsema", zegt Dajanti. "Gezien het feit dat ze heel veel shit over zich heen krijgt en daar nog steeds staat."