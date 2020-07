Groen licht voor kermissen Medemblik en De Goorn

De kermis in de Goorn vindt plaats van woensdag 29 juli tot zondag 2 augustus en duurt dit jaar twee dagen langer. Normaal gesproken staan de attracties opgesteld middenin een woonwijk, maar dit jaar is de kermis in het Dorpsbos, bevestigd de gemeente Koggenland. Het terrein is hier groter en er komen dan ook meer attracties dan voorgaande jaren. Ook de kermis in Medemblik is verplaatst: die is dit jaar te vinden op het terrein van Regatta Center Medemblik, laat Arjan Blokker van Stichting Behoud Nederlandse Kermissen weten. De kermis van Medemblik staat gepland op donderdag 30 juli tot maandag 3 augustus.

Er is heel wat voorwerk aan voorafgegaan en het is dan ook zeker niet vanzelfsprekend dat alle kermissen nu doorgaan, vertelt Blokker. "De gemeentes hebben flink overuren gemaakt om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Ze moeten overal rekening mee houden: alle punten komma's moeten op de juiste plek staan, zodat de volksgezondheid niet in het geding komt."

Van Bergen op Zoom naar De Goorn

Het verlossende telefoontje voor Anniek Vonck kwam gisteravond: zij staat met haar familie al jaren op de kermis in De Goorn en dit wordt een van de eerste kermissen voor het gezin sinds de coronauitbraak. "We werden gisteravond gebeld en waren ontzettend blij." Maar na dat telefoontje moest de familie aan de slag. "Normaal gesproken vertrekken we in april en reizen we kleine stukjes: van De Goorn, naar Spierdijk, naar Berkhout etc. Nu moeten we alles vanuit Bergen op Zoom naar boven rijden. Mijn vader rijdt vandaag twee keer heen en weer en morgen nog drie keer."