Verdachten Sumanta Bansi in ieder geval nog drie maandan vast

De 22-jarige Sumanta Bansi verdween in februari 2018. Ze was toentertijd zwanger en woonde in Hoorn bij een gezin in. Bij de woning van dit gezin zijn de afgelopen weken twee mannen gearresteerd in verband met de vermissing: een 40-jarige bewoner en vermoedelijk zijn 63-jarige vader. Bij de woning wordt nog onderzoek gedaan door de politie.

Deze mannen blijven allebei ten minste nog negentig dagen in voorarrest, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Eerder werd al duidelijk dat een derde verdachte het onderzoek in vrijheid mag afwachten, deze blijft nog wel als verdachte in beeld.