Alternatieve kermis Hoorn heeft de looks van een minipretpark midden in de stad

"Het is de eerste attractie in zijn soort. Hij is groter en hoger dan zijn voorganger: deze is 65 meter hoog en neemt 32 passagiers mee", vertelt kermisexploitant Willy Ordelman. Eindelijk kon Ordelman zijn trots laten zien en mocht hij weer op de kermis staan. "Dat is natuurlijk geweldig, met je collega's en de attracties om je heen. Het licht, geluid, en om het plezier van de mensen te zien - dat hebben we heel erg gemist."

Kermisexploitanten zijn tevreden met hun plek in Hoorn. Het Pelmolenpad is omheind en er wordt precies bijgehouden hoeveel bezoekers er op het terrein zijn. Een speciaal kermisteam van de gemeente Hoorn houdt in de gaten of de coronaregels worden nageleefd. Zo is er een speciale route langs de kramen en attracties.

Zijn er te veel bezoekers, dan wordt het terrein afgesloten. Op een speciale website kunnen bezoekers precies zien hoe druk het is. Zo zie je of het verantwoord is om naar de kermis te gaan, of dat je beter nog even kunt wachten.

Een eigen sfeer

Wat betreft de sfeer is het anders dan een binnenstad vol attracties. Maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig is, zo vindt ook wethouder Arthur Helling van de gemeente Hoorn. "Het is natuurlijk anders, want je bent het prachtige decor van onze historische stad gewend. Maar aan de andere kant zie je dat het nu ruim is opgezet en dat geeft wel een hele leuke gezelligheid."

Helling laat weten dat de kermis normaal gesproken een belangrijke bron van inkomsten is voor de gemeente. "Maar we gaan ervan uit dat we dit jaar hooguit quitte spelen. En daar is het ook niet om te doen, we willen de mensen wat bieden en de exploitanten bestaansrecht geven."