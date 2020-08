Hoorn neemt verkeersmaatregelen tijdens aangepaste kermis

HOORN - De kermis in Hoorn start morgen in aangepaste vorm op het Pelmolenpad en daarom heeft de gemeente verkeersmaatregelen genomen. Er kan niet overal geparkeerd worden en voor voetgangers wordt een looproute ingesteld.

Het is dit jaar niet mogelijk om op het Pelmolenpad en de daarnaast gelegen Prisma locatie te parkeren. Op de Noorderveemarkt kan wel geparkeerd worden. Meer informatie over de parkeermogelijkheden kun je vinden op de website van de gemeente Hoorn.

Voetgangers die met de trein of de bus vanuit het station komen kunnen oversteken op Het Keern. De gemeente heeft een looproute ingesteld, die met verkeersborden wordt aangegeven. Fietsers kunnen hun fiets gratis parkeren bij een speciaal ingerichte stalling op de Noorderveemarkt.

Eerdere maatregelen

Vanwege het coronavirus is de jaarlijkse kermis van Hoorn dit jaar op het Pelmolenpad. Vorig jaar stonden er in totaal 71 attracties, dit jaar zijn dat er minder en komt het totaal aantal kramen en attracties uit op 54.

De gemeente heeft in overleg met Koninklijke Horeca Nederland voorzorgsmaatregelen afgesproken voor de horeca en haar terrassen. Zo is reserveren verplicht en kan de gemeente bij drukte besluiten om pleinen als de Roode Steen, Kerkplein en Dubbele Buurt te voorzien van entreehekken en beveiliging.

Lappendag wordt dit jaar omgedoopt tot Terrassen-Maandag. Ook dan is het verplicht om een plek te reserveren. "Omdat we extra bezoekers verwachten, is het niet meer dan logisch dat we samen afspraken maken en maatregelen treffen", zei burgemeester Nieuwenburg over de eerder gemaakte voorzorgsmaatregelen.