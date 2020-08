Eerste grote West-Friese kermis in coronatijd goed verlopen

Medemblik - Voor kermisexploitanten was het goed nieuws om te horen dat hun attracties bij verschillende West-Friese kermissen weer welkom waren. Medemblik beet het spits af en organiseerde als eerste een grotere West-Friese kermis in coronatijd. En dat is goed gegaan, laat de gemeente weten.

"Op de vrijwillige sluiting van twee café's in het centrum na zijn er geen incidenten geweest", vertelt een woordvoerder. "De eigenaren waren bang dat ze de afstandsregels niet in acht zouden kunnen nemen."

Verder hebben de bezoekers zich goed aan de maatregelen gehouden en klonken er zelfs positieve geluiden over de locatie van de kermis aan de Vooroever. "Mensen vonden het soms een verademing dat de kermis niet in het centrum was. Vooral voor de bereikbaarheid was dat erg fijn."

Ander soort kermis

Voor de Medemblikker horeca was het een rustige kermis. "Het was niet echt drukker dan andere dagen", vertelt Ted Hof, eigenaar van Grand Café Hof in het centrum van Medemblik. "Doordat de kermis niet in het centrum was, gingen veel mensen na de kermis naar huis. Het was een heel ander soort kermis dit jaar."

Dat twee café's sloten uit angst voor de drukte was volgens Hof dan ook niet perse noodzakelijk. "Het was uiteindelijk echt niet zo druk in de binnenstad. Maar door het sluiten van de café's zag je wel dat er wat minder jongeren in de stad waren."