Vader die school binnenreed heeft spijt: "Zou willen dat ik het terug kon draaien"

GROOTEBROEK - Voor het eerst deed Michel K. in het openbaar zijn verhaal in de rechtszaal. De man reed het schoolgebouw van 't Palet binnen, waar op dat moment ook een afscheidsmusical aan de gang was. Tijdens de tussentijdse zitting (pro forma) vertelde hij geëmotioneerd spijt te hebben van zijn daad. "Ik zou willen dat ik het terug kon draaien, maar dat kan helaas niet."

Eerder werd duidelijk dat een conflict met de school de aanleiding was. De 55-jarige man was boos dat zijn zoon en zijn beste vriendje uit elkaar werden gehaald. Volgens K. wist hij niet dat er mensen aanwezig waren ten tijde van het incident. "Ik was niet van plan om mensen te schaden. Ze hebben zich al die jaren heel goed ingezet voor m'n zoon. Ik heb ook helemaal niks tegen de juf. Ik vind het heel erg dat ik nu beschuldigd wordt van poging tot doodslag of poging tot moord."

Advocaat: geen poging tot doodslag of moord

Volgens de advocaat van de verdachte Hans Duin gaat het OM veel te ver met de beschuldiging van poging tot moord of anders poging tot doodslag. "Hij wist niet eens dat er mensen binnen waren." Maar de officier van justitie stelt dat de man voor zijn daad eerst nog uitstapte en begon te schreeuwen. Ook had hij kunnen zien dat er een rode loper lag, er ballonnen hingen en twee ouders op het plein stonden.

Zelf zegt K. niet goed te weten waarom hij doorsloeg. "Ik denk dat er in m'n hoofd dingen door elkaar liepen. Ik heb heel veel jaren stress gehad en vind het ook raar dat ik die dingen geroepen heb." De man zit nog steeds in voorarrest, en de advocaat vroeg aan de rechtbank zijn cliënt vrij te laten. Eventueel met als voorwaarde dat hij geen contact mag opnemen met de school of in de buurt mag komen.

Het OM vindt dat geen goed idee omdat er nog geen rapport ligt van de psycholoog en verder neuropsychologisch onderzoek nog moet worden gestart. De rechter neemt daarover later vandaag een besluit.