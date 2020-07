Man die basisschool 't Palet in Grootebroek inreed blijft langer in voorarrest

De verdenkingen tegen de man zijn serieus genoeg om dit besluit te nemen, laat de rechtbank weten. Bovendien neemt de raadkamer ook de grote impact dat het incident heeft gehad op de maatschappij, mee in dit besluit.

De eerste zitting tegen de man vindt over drie maanden plaats, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Op dit moment wordt onderzoek naar het voorval en de verdachte gedaan.

Conflict

Op 1 juli rond 21.00 uur reed de 55-jarige verdachte opzettelijk het schoolgebouw in Grootebroek binnen. Hij kwam na ongeveer dertig meter in de school tot stilstand. Op dat moment was er een afscheidsmusical van groep acht aan de gang. De man had volgens de politie een conflict met de school en was onder invloed van alcohol. Er zijn geen gewonden gevallen.

NH Nieuws sprak eerder met de directeur van de school in Grootbroek. Bekijk hier de video: