Vader (55) reed school binnen omdat zoon en vriendje uit elkaar werden gehaald

GROOTEBROEK - De vader die gisteravond de school van zijn zoontje binnenreed, deed dit vermoedelijk omdat hij woedend was over het besluit van de school om zijn zoontje en een vriend uit elkaar te halen. Dat vertelt de directeur van de scholenstichting, Jan van Berkum aan NH Nieuws.

"We weten het natuurlijk niet zeker want we hebben de man niet zelf gesproken, maar dit zou goed kunnen", vertelt de directeur. Het zoontje van de man zat in groep zeven en ging over naar groep acht. De docenten hadden aan zijn vrouw vertelt dat het beter was om zijn zoon en een vriendje uit elkaar te halen. "De moeder was het er ook niet echt mee eens, maar legde zich neer bij het besluit na een gesprek. Ze zal het later aan haar man hebben verteld."

Een plekje

De school probeert de gebeurtenis nu een plekje te geven. Van Berkum zegt dat ze de afscheidsavond van vanavond gewoon door laten gaan. Het zal er eentje zijn die anders is dan anders, ze zullen ook stilstaan bij wat er is gebeurd. Verder gaat de laatste schooldag van groep 7 morgen ook gewoon door. "We pakken de draad weer op", aldus Van Berkum.