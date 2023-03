In Monnickendam en de rest van Waterland wordt hard gewerkt aan de jubileumfeesten rond 450 jaar Slag op de Zuiderzee. Vanaf 6 juli zijn er veel evenementen om de Slag te herdenken en de overwinning van de Watergeuzen te vieren. NH Nieuws volgt de voorbereidingen op de voet. Bekijk hieronder de artikelen die we er tot nu toe over hebben geschreven.