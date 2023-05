Eerste stadspoorten geplaatst, Monnickendam kijkt uit naar viering Slag op de Zuiderzee

Een grote stellage met al duidelijk de contouren van een stadspoort: het is een machtig gezicht dat niemand kan ontgaan bij het inrijden van Monnickendam. In juli vieren de inwoners dat het 450 jaar geleden is dat de watergeuzen wonnen van de Spanjaarden bij de Slag op de Zuiderzee. De komende weken werken de vrijwilligers van de bouwwerkgroep hard aan het plaatsen van meer decorstukken.

Voorman Muus de Groot staat in het zonnetje voor de Grote Kerk. Hij geniet zichtbaar als hij de verrichtingen van de vrijwilligers ziet. "Van tevoren hebben we de hele dakconstructie uitgetekend en uitgedacht. Het was gelukkig op tijd klaar", zegt hij. "Het steigerwerk van de stadspoorten is gisteren aangebracht en nu zijn ze het dak op de steigers aan het plaatsen."

Er komen in totaal drie grote stadspoorten en één kleintje in Monnickendam te staan. Cees Beets is ervan overtuigd dat ze allemaal op tijd klaar zijn: "Dat is geen vraag, dat gebeurt gewoon!"

Vandaag zijn de Noordeindepoort en de Broeckerpoort geplaatst. De Zuideindepoort en een poortje aan de vesting worden in de werkplaats gebouwd en half juni opgezet.