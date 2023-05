Première carillonmuziekstuk voor 450 jaar Alkmaar Ontzet

Alkmaar viert dat het 450 jaar geleden als eerste stad in Nederland weerstand bood aan het Spaanse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Om hier ook muzikaal bij stil te staan componeerde beiaardier Christiaan Winter een 'Onzetsuite'.

Drie carillons

Het muziekstuk is te horen op drie carillons in de gemeente: de Grote Kerk, Waagtoren en de Grote Kerk in De Rijp. Aan mediapartner Alkmaar Centraal vertelt Winter dat in de compositie de omsingeling van Alkmaar, de bestorming, het onder water zetten van de omliggende weilanden en de victorie verwerkt zijn.

Weliswaar is de 'Ontzetsuite' gemaakt voor alle Alkmaarders, maar burgemeester Anja Schouten is één van de weinigen met een papieren versie van het muziekstuk. "Er stond op: 'voor Anja Schouten, onze burgermoeder, van uw beiaardier', dat vind ik wel heel mooi en speciaal."