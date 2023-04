Jonge zeilers krijgen voorproefje Slag op de Zuiderzee: "Waanzinnig om aan mee te doen"

Over drie maanden is het een drukte van belang in de haven van Monnickendam, als er wordt gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de watergeuzen van de Spanjaarden wonnen tijdens de Slag op de Zuiderzee. De slag gaat worden nagespeeld, ook door kinderen. Dit weekend kregen de jonge zeilers van de Watersportvereniging Monnickendam vast een voorproefje.

"We doen hier elk jaar de veiligheidstraining, voor we gaan varen", legt instructeur Jan Snoek uit. "Dan leggen we hier twee boten neer, oefenen we en checken we hun zwemvesten." Dit jaar werd de training wat uitgebreid en werd er vast vooruitgeblikt op de slag. Hoe dat eraan toeging zie je in de reportage hieronder. Tekst loopt door onder de video.

Jonge zeilers krijgen voorproefje Slag op de Zuiderzee - NH Nieuws