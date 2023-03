Tijdens het grote jubileumfeest Slag op de Zuiderzee dat in juli in Monnickendam plaatsvindt, zullen veel mensen rondlopen in historische kleding uit 1573. Om dat mogelijk te maken organiseren de vrijwilligers van de werkgroep kledingworkshops om mensen te helpen met het maken van de kostuums. Die worden zo goed bezocht, dat er tijdslots en extra workshops zijn gekomen om de vraag aan te kunnen.

Iedereen wil meedoen: kledingworkshops voor Slag op de Zuiderzee goed bezocht

"Dit is nog net een rustig moment, tussen twee uren in", zegt Margit Kniesmeijer onverstoorbaar, terwijl het zaaltje in buurthuis De Bolder nog vol mensen staat. Ze is de aanvoerder van de werkgroep die 25 historische kostuums heeft ontworpen waar inwoners uit kunnen kiezen. Vervolgens halen ze hier de patronen op en helpen de vrijwilligers met instructies hoe de kleding te maken. Tekst loopt door onder de foto.

Marianne Amsen komt voor instructies: hoe maak je een historisch kostuum?

Eén van de belangstellenden is Marianne Amsen. Ze heeft voor model 'Margriet' gekozen en luistert aandachtig naar een instructeur. Als haar wordt gevraagd of het gaat lukken schiet ze in de lach: "Het is al best een tijd geleden dat ik achter de naaimachine heb gezeten!" Toch heeft ze er alle vertrouwen in. "Anders kan ik hier vast nog wel een keer terecht."

Na de feestdagen in juli is het jubileumjaar nog niet afgelopen. De kleding die nu gemaakt wordt zal ook gebruikt worden bij een volksopera(nacht) in september over de Slag op de Zuiderzee. Daar zoekt de organisatie nog talenten uit heel Waterland voor. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Valeria Pachl: [email protected]

Instructeur Yvonne van Duyn stelt mensen die twijfelen of ze de kleding wel kunnen maken gerust. "Je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt, met sierrandjes en zo. Maar de patronen zijn niet superingewikkeld. Iedereen die zich er een beetje in vast kan bijten kan dit wel." Terwijl ze zelf bezig is met een mutsje vertelt ze dat ze uitkijkt naar het evenement. "Iedereen is nu met wat anders bezig, de één met bouwen van decors en wij dus met de kleding. Langzaam valt die puzzel in elkaar, dat is leuk." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder maakte tijdens de historische modeshow waar de kostuums werden gepresenteerd.

