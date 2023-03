Nieuwe stap in voorbereidingen Slag op de Zuiderzee: voorlopig programma bekend

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Watergeuzen van de Spanjaarden wonnen bij de Slag op de Zuiderzee. Die historische gebeurtenis wordt vanaf juli herdacht in Monnickendam met grote jubileumfeesten. Voorzitter Gerard Meij kan niet wachten tot het zover is.

Veel Monnickendammers en andere Waterlanders zijn volop bezig met de voorbereidingen. Afgelopen week werd het uitgebreide programma bekend. Het bestuur vergadert elke woensdagavond en dat wil nog wel eens uitlopen, vertelt voorzitter Meij lachend aan de telefoon. "Daarna slaap ik altijd wat onrustig."

Eerder al schreef NH Nieuws over het enthousiasme onder de Monnickendammers over de aanstaande evenementen. Na een aarzelende start van de voorbereidingen is er in korte tijd een volledig programma uit de grond gestampt. Meij: "Nu het voorjaar begint te worden denk ik af en toe 'het gaat nu wel snel beginnen', haha. Maar we hebben er nog steeds heel veel vertrouwen in."

Containers

Zo was er afgelopen week goed nieuws. Het is de bedoeling dat bij het begin van de festiviteiten op 6 juli de poorten van Monnickendam worden bestormd. Die poorten moeten alleen nog wel worden gebouwd. Een grote groep van veertig vrijwilligers staat klaar om daar mee te beginnen, maar er kon eerst geen goede locatie worden gevonden om de bouwmaterialen op te slaan. Dat is afgelopen week toch gelukt. "Dat kan straks op het terrein waar de nieuwe woonwijk gaat komen, het Galgenriet. Daar komen twee containers te staan voor de bouwmaterialen. Dus nu kan het snel gaan."