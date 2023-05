Bezoekers viering Slag op de Zuiderzee kunnen vanaf morgen toegangspenning kopen

Monnickendam staat aan de vooravond van de viering van de Slag op de Zuiderzee, die dit jaar precies 450 jaar geleden werd gevoerd tussen de geuzen en de Spanjaarden. De stadspoorten die Monnickendam vroeger kende zijn in aanbouw en ook de rest van de binnenstad wordt de komende weken versierd en aangekleed.





Kosten

De gemeente Waterland en de Rabobank hebben al een behoorlijk bedrag ter beschikking gesteld voor het evenement. "Toch zijn deze bijdragen en de royale inbreng van sponsors nog niet voldoende om alle kosten van de organisatie te dekken", laat voorzitter Gerard Meij weten. "Daarom wordt aan bezoekers van de binnenstad een bijdrage van € 3,50 gevraagd aan de poort. In ruil daarvoor ontvangt men een toegangspenning waarmee men gedurende de gehele periode vrij toegang heeft bij de poorten." Kinderen tot en met 12 jaar hebben geen penning nodig om toegang te krijgen.





Inwoners moeten ook betalen

De inwoners van de binnenstad moeten ook éénmalig een toegangspenning kopen. "De toegangspenning zien wij als een eigen bijdrage die we vragen aan inwoners van de gemeente en bezoekers van buitenaf om het feest financieel mogelijk te maken. Omdat het bedrag naar ons idee niet te hoog is (€ 3,50) en dit concept vanuit vorige feesten bekend is, verwachten we daar niet veel weerstand op", vertelt Meij.