De geuzen tegen de Spanjaarden: vandaag de échte Slag op de Zuiderzee

Tot de tanden gewapende geuzen nemen het vandaag op tegen de Spaanse vloot. In Monnickendam viert men het 450-jarig jubileum van de Slag op de Zuiderzee en vandaag wordt de daadwerkelijke slag nagespeeld. NH brengt zondagavond in samenwerking met Omroep PIM een compilatie van het evenement.

De hele stad staat deze dagen op z'n kop en veel inwoners dragen historische kleding. NH-verslaggever Laura Osinga is op dit moment in Monnickendam en ziet dat er talloze bezoekers zijn afgekomen op het evenement, die bovendien volop genieten van het goede weer.

Bij de viering wordt herdacht dat de geuzen 450 jaar geleden wonnen van de Spanjaarden. Op 6 juli werd de herdenking afgetrapt met de bestorming van de Zuiderpoort (NH was aanwezig bij de repetitie) en vandaag is dus het hoogtepunt: de schepen van de geuzen en de Spanjaarden bestoken elkaar vanaf 16.00 uur bij het Monnickendammergat, even buiten Monnickendam.

NH brengt zondagavond een compilatie van het evenement, vanaf 17.40 uur op NH TV (elk half uur herhaald), op YouTube en natuurlijk deze site. Omroep PIM is vandaag al de hele dag live. Bekijk hun uitzending via deze link.