Slag op de Zuiderzee ligt op koers, maar: "Er kunnen nog wat geuzenbotters bij"

De Slag op de Zuiderzee uit 1573 wordt zaterdag 16 juli nagespeeld bij Monnickendam. Het is het hoogtepunt van de herdenking van de heroïsche overwinning van de geuzen op de Spanjaarden. "Met kleine wendbare bootjes troefden de geuzen de logge Spaanse schepen vol zwaar geschut af", vertelt Aad Donkersloot.

Aad Donkersloot en vier dames in 16e eeuwse kledij.

Aad is het hoofd van de 'werkgroep water' van de organisatie en is nu bij de voorbereiding een tikkeltje zenuwachtig. "Ik heb eigenlijk nog wat 'geuzenbotters' nodig voor de slag." Een bevriende schipper kan zaterdag helaas niet, omdat zijn kleinkind één jaar wordt. Toch blijft Aad goed gehumeurd, zelfs als hij niet kan voorkomen dat er een geuzenvlag het water inwaait. Hij legt geduldig aan vier vrouwen in historische kledij uit dat de Volendammer kwak als Spaans galjoen gaat meedoen. "Er vochten destijds ook Volendammers aan de Spaanse kant. Die visten Spanjaarden uit het water. Veel Spanjaarden zijn ook in het katholieke Volendam gebleven."

Schipper Aad voor het plofschip van de geuzen. - NH Nieuws

Bij de grote viering van de slag in 1973 (400 jaar) was Aad er ook al bij. "Toen stond het zwart van de mensen op de dijk van Katwoude. Maar er was zoveel rook van het plofschip dat de lucht in ging dat veel mensen niets gezien hebben. Dat gaan we dit keer anders doen." De slag vindt zaterdag plaats ter hoogte van de overgang tussen de Gouwzee en het Monnickendammer gat. Waar precies hangt ook nog af van de wind. Verwacht wordt dat veel mensen de slag zaterdag gaan volgen vanaf de waterkant bij Katwoude. Ook vanaf de Monnickendam-kant op de kop van het Hemmeland heb je als het goed is straks zicht op de elkaar bestokende schepen.

Zaterdag is dus het hoogtepunt van het tiendaagse feest, maar de hele week door is er veel te beleven in Monnickendam. Vanavond bijvoorbeeld is er een culturele avond; op verschillende plekken in de stad vertellen de hoofdpersonages van 450 jaar geleden hun verhaal. Daarnaast kunnen bezoekers mee met stadsgidsen, zijn er optredens te zien en kan de toren van de Grote Kerk beklommen worden. Zondag, na de slag dus, zijn er zogeheten Waterlandse kampioenschappen om het af te sluiten.