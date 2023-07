Decor viering Slag op de Zuiderzee kapot door storm, herstelwerk race tegen de klok

De stadspoorten in Monnickendam die zijn neergezet voor de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee dreigen om te vallen door de storm. Ze zijn inmiddels gestut en men hoopt dat ze het houden. Veel andere decorstukken zijn omgevallen of kapot. Morgen is de start van het tiendaagse feest met een bestorming van de Zuiderpoort, maar er moet nog heel veel werk worden verzet om het door te kunnen laten gaan.

Voorzitter Gerard Meij slaakt een hele diepe zucht aan de telefoon. Hij staat naast de Zuiderpoort die nog wel overeind staat, maar veel beschadigingen heeft opgelopen. “De poort is van hout gemaakt. Hij is nu gestut en de boel is afgezet, er kan geen verkeer meer passeren.” Met galgenhumor vervolgt hij: "Morgen is de bestorming van de poort, maar die heeft eigenlijk vandaag al plaatsgevonden." Tekst loopt door onder de foto.

Ter voorbereiding van het feest waren door de hele stad versieringen opgehangen. Veel daarvan is door de storm naar beneden gekomen of beschadigd. "De banieren zijn er ook voor een groot deel vanaf gevallen, dat moeten we herstellen", zegt Meij. "Morgen willen we om 18.30 uur beginnen, we moeten maar even kijken of we dat op tijd voor elkaar krijgen." NH Nieuws was afgelopen weekend bij de repetitie voor de bestorming van de poort. Tekst loopt door onder de reportage.

Oefenen voor viering Slag op de Zuiderzee: stadspoort bestormd door acteurs - NH Nieuws

Inmiddels hebben veel mensen al wel hun hulp toegezegd om mee te helpen met de herstelwerkzaamheden. "Daar ben ik heel blij mee. De buitendienst van de gemeente zei zelfs dat ze door wilden gaan na werktijd. Dus ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen, maar leuk is anders."

