Oefenen voor viering Slag op de Zuiderzee: stadspoort bestormd door acteurs

450 jaar geleden stormden de Watergeuzen Monnickendam binnen om de bewoners te bevrijden van de Spanjaarden. Vandaag gebeurde dat weer, maar wel op een iets andere manier. Acteurs bereiden zich voor op de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee en vandaag was de repetitie van een belangrijk hoofdstuk in die geschiedenis: de bestorming van de Zuiderpoort.

Van 6 tot en met 16 juli zijn er veel activiteiten in de stad, die al helemaal versierd is met vlaggen, vaandels en schilden. Over één van die schilden ontstond deze week commotie, maar deze zondag is daar niets meer van te merken als bewoners nieuwsgierig komen kijken naar de repetitie. Ed Willms van de Vereniging Oud Monnickendam is ook gekomen. Terwijl hij kijkt naar alle mensen in klederdracht legt hij uit: "Er waren eigenlijk niet zo heel veel Spanjaarden hier. Na de bestorming van de poort werd Monnickendam overgenomen door de watergeuzen." Optocht richting de kerk Een optocht ontstaat door de stad en bij de Speeltoren komen we Theo Hoogland tegen. Hij is bestuurslid van 450 jaar Slag op de Zuiderzee en weet ook wat er is gebeurd. "Hier zaten vier geuzen gevangen. Die werden bevrijd en daarna meegenomen naar een raadsvergadering. De hele meute ging naar de kerk om te dwingen dat Cornelis Dirkszoon de nieuwe burgemeester zou worden."



Repetitie voor de historische raadsvergadering in de Grote Kerk in Monnickendam - Omroep PIM

Dat gebeurt. Willms: "Cornelis Dirkszoon werd uitgeroepen als burgemeester, daarna als admiraal van de geuzenvloot en won daarna de Slag op de Zuiderzee. Het was een grote, maar ook een belangrijke slag. Het was één van de eerste grote slagen na Den Briel en Alkmaar die de watergeuzen wonnen." Vandaag was dus de repetitie, donderdagavond 6 juli is de 'echte' bestorming van de Zuiderzeepoort. De rest van het programma is via deze link te bekijken.

